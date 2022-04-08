В Национальном музее Башкирии открылась выставка растений

В экспозиции представлены лечебные травы, работы мастеров из дерева, лыка и бересты. Одним из самых ярких моментов выставки стало изготовления курая на глазах у посетителей и игра на нём научного сотрудника музея Ильдара Шарипова.

Также посетители познакомились с современными видами искусства – флорариумом и реалистичными цветами из холодного фарфора, открыли для себя тематические книги и гербарии.