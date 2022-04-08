В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

Вчера, седьмого апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с отчетом о работе правительства за прошлый год.

Фото №1 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

Михаил Мишустин сообщил, что в 2021 году в регионах страны было отремонтировано более тысячи поликлиник. Также было закуплено свыше 37 тысяч единиц медицинского оборудования и 5,5 тысяч автомобилей, на которых медработники смогут добраться до пациентов даже в самые отдаленные поселения.

Фото №2 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

В 2021 году в Башкирии отремонтировали 24 медицинских учреждения, установили и построили 81 фельдшерско-акушерский пункт, в том числе восемь капитальных ФАПов и два сельских врачебных амбулатория, поставили 77 автомобилей. В этом году мы заключили контракты на покупку 85 автомобилей, поставка ожидается уже в апреле.

Динара Еникеева, и.о. министра здравоохранения Башкирии

Михаил Мишустин: «Прошу глав регионов обеспечить, чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также – сделали отложенные операции.»

Фото №3 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

Наша акция «Здоровая республика - здоровый регион» уже три года подряд помогает жителям отдаленных районов получить консультации ведущих специалистов. В регионы выезжают автопоезда, в составе которых передвижные Центры здоровья и ФАПы, флюорографы и маммографы, а также специалисты республиканских учреждений, передвижные диагностические комплексы. Специалисты осмотрели 35 тысяч человек. Акция обязательно будет продолжена.

Динара Еникеева, и.о. министра здравоохранения Башкирии
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Михаил Мишустин: «Программа бесплатного доведения газа до участков россиян в газифицированных населенных пунктах будет реализована в полном объеме. Сегодня по стране подано свыше 750 тыс. заявок на подключение газа. Уже заключено свыше 300 тыс. договоров. Сотни тысяч семей получат газ.»

Фото №4 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

Помимо бесплатного доведения газа до участков республика частично оплачивает до 100 тысяч рублей за подключение. По этой ссылке читайте подробности. С начала работы программы сертификат получили 6434 жителя республики, в том числе в прошлом году – 2730 человек, а с начала этого года - 569 жителей республики.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии

Михаил Мишустин сообщил об индексации соцвыплат и пенсий, а также об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.

Фото №5 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

С 1 января минимальный размер оплаты труда увеличился на 8,6% и составил 13 890 рублей, а с учётом районного коэффициента и соглашений между работодателями и профсоюзами - 16 330 рублей.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии

Михаил Мишустин: «Мы запустили для территорий механизм поддержки инфраструктурных проектов. Благодаря ему они могут на возвратной основе, но на льготных условиях, получить средства.»

Фото №6 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

Башкирии одобрили инфраструктурный бюджетный кредит на 14,8 млрд рублей. Эти деньги пойдут на строительство новых дорог, школы на 2200 мест в микрорайоне «Кузнецовский затон» приобретение автобусов большого класса для обслуживания застраиваемых микрорайонов и на реконструкцию изношенных очистных сооружений Нефтекамска.

Рустам Муратов, министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии

Михаил Мишустин: «Тем, кто пытается сегодня изолировать и вырвать нас из мировой экономики, не удастся это сделать. Наша страна интегрирована в глобальные процессы. У нас есть союзники и партнеры, с которыми мы продолжаем работать. С теми, кто хочет строить свой бизнес в нашей стране. И дальше будем поддерживать инвесторов – в том числе иностранных.»

Фото №7 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

По итогам 2021 года в структуре внешнеторгового оборота Башкирии доля недружественных стран составляет 40%, в том числе в части экспорта – 37,2%, в части импорта – 51,7%. Но в целом с 2016 года у нас идёт диверсификация рынка и ключевыми странами во внешнеторговом сотрудничестве из дружественных стран стали Китай, Казахстан, Беларусь, Турция, Иран (Исламская Республика), Узбекистан, Индия, Гибралтар, Азербайджан, Израиль. В целом за последние годы сильно вырос торговый оборот с Турцией, Китаем (за четыре года доля каждого в структуре ВТО выросла в 1,5 раза), с Казахстаном (объем внешнеторгового оборота за 2021 год вырос в 1,4 раза). Поэтому отказ от сотрудничества недружественных стран для республики не является критичным.

Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии

Михаил Мишустин: «Около четырехсот тысяч детей интересно и с пользой для здоровья провели свои каникулы. В этом году их будет еще больше. Ведь по поручению президента мы продлили эту программу. И уже сейчас мамы и папы могут купить путевку. А мы им компенсируем половину стоимости.»

Фото №8 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

Школьники Башкортостана могут отдыхать не только летом. Детский отдых в республике организован круглогодично в период весенних, летних, осенних и зимних каникул. В летние каникулы детей примут 90 загородных лагерей, порядка 750 пришкольных лагерей, около 45 профильных лагерей и 500 лагерей труда и отдыха. Для участников программы «детский кешбэк» сохраняются льготы по компенсации стоимости путевки, приобретенной в загородный лагерь, расположенный на территории республики.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии

Михаил Мишустин: «Началась программа капитального ремонта действующих школ, которая предполагает в том числе обновление оборудования.»

Фото №9 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

В республике до 2026 года пройдет капитальный ремонт 365 зданий школ. Пока идет ремонт, школьники будут учиться по очной и дистанционной формам обучения, за исключением начальных, 9 и 11 классов. Ни одна ремонтируемая школа полностью на дистанционный формат обучения не переходит.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии

Михаил Мишустин: «По инициативе Владимира Путина мы обеспечили учеников младших классов бесплатным горячим питанием.»

Фото №10 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

В республике организовано бесплатное горячее питание для всех школьников с первого по четвертый класс, это более 221 тыс. детей. На это мы выделили более двух миллиардов рублей.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии

Михаил Мишустин рассказал, что в марте сумма покупки билетов по «Пушкинской карте» составила 1 млрд рублей.

Фото №11 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

По итогам 2021 года республика вошла в пятерку лидеров по реализации федерального проекта «Пушкинская карта», за первый квартал 2022 года – на третьем месте. 598 наших учреждений культуры стали площадками для реализации карты, более 208 тысяч молодых людей уже воспользовались возможностью посетить бесплатно концерты, спектакли и иные культурные мероприятия. Продано более 413 тысяч билетов, учреждения культуры получили от реализации карты 131 млн рублей.

Амина Шафикова, министр культуры Башкирии

Михаил Мишустин: «Правительство приняло решение продлить программу туристического кешбэка до 15 апреля, чтобы сейчас у людей была возможность не торопясь подготовиться к лету. Так что еще не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России.»

Фото №12 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

Программа туристического кешбэка позволяет туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддерживает бизнес и рабочие места в отрасли, в том числе в Башкортостане. В программе участвуют восемь санаториев, больше 20 гостиниц и баз отдыха, пять региональных туроператоров. Жители Башкирии могут отправиться в поездку по данной программе до 30 июня, включая майские праздники.

Ринат Фаткуллин, и.о. председателя госкомитета Башкирии по туризму

Михаил Мишустин: «Россия более чем на 100% обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом. Более чем на 80% - картофелем, молоком и овощами.»

Фото №13 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

Башкортостан обеспечен основными продуктами питания собственного производства на полгода вперед.

Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства

Михаил Мишустин: «Доля российских семян в отечественном АПК составляет почти две трети, цель - достижение 75% в этой отрасли через восемь лет.»

Фото №14 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

Доля семян отечественного производства среди семян зерновых и зернобобовых культур превышает 99%, подсолнечника – порядка 50%, однако потребность республики в текущем году можно закрывать за счет использования сортов и гибридов отечественной селекции. Сложнее вопрос с семенами сахарной свеклы, где доля импортных гибридов превышала 95%. Работа в этом направлении в стране уже ведется. Активно на рынок выставляются новые отечественные гибриды, произведенные компанией «Союзсемсвекла».

Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства

Михаил Мишустин: «Опережающими темпами идет расселение граждан из аварийного жилья. 132 тыс. человек смогли переехать из старых, непригодных для жизни домов. На это мы направили дополнительно более 160 млрд рублей.»

Фото №15 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

По итогам 2021 года в Башкирии переселили порядка пяти тысяч человек из 60 тыс. кв. м непригодного для проживания жилищного фонда. Исполнение региональной программы идет опережающими темпами, мы планируем завершить ее досрочно.

Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Башкирии

Михаил Мишустин: «Мы привели в надлежащее состояние более 160 миллионов кв. м дорожного полотна. Это самый большой объем отремонтированных дорог за всю историю нашей страны!»

Фото №16 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

В прошлом году была самая большая поддержка федерального центра по сравнению с предыдущими годами – нам выделили 9,5 млрд рублей. Они пошли на ремонт дорог и строительство Восточного выезда. Всего, по предварительным итогам, в Башкирии за прошлый год построили и реконструировали более 34 км дорог и ввели в эксплуатацию 1347 погонных метров мостов, отремонтировали более 1300 км дорог.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии

Михаил Мишустин: «За прошедший год более 4 млн семей улучшили свои жилищные условия. Введены в эксплуатацию почти 93 млн м² жилья. Это рекордный объем строительства за всю историю нашей страны, включая советский период. За 1 квартал текущего года получили новое жилье еще почти 70 тыс. человек.»

Фото №17 - В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

В 2021 году в Башкирии ввели в эксплуатацию 2,9 млн кв. м жилья, что выше уровня 2020 года на 18,4%.Это 7 место среди субъектов России и 2 место в Приволжском федеральном округе. На начало марта в республике 297 действующих разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, с жилой площадью около 3,2 млн кв. метров. Строительная отрасль сегодня серьезно поддерживается на федеральном уровне. Что позволяет застройщикам работать в нынешних экономических условиях, сохранять рабочие места и обеспечить людей качественным жильем, востребованными социальными объектами и прочим.

Артем Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии

Фото: ИА «Башинформ», Пресс-служба Главы РБ, www.government.ru.

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