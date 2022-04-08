В Башкирии рассказали, как власти исполняют поручения правительства

По итогам 2021 года в структуре внешнеторгового оборота Башкирии доля недружественных стран составляет 40%, в том числе в части экспорта – 37,2%, в части импорта – 51,7%. Но в целом с 2016 года у нас идёт диверсификация рынка и ключевыми странами во внешнеторговом сотрудничестве из дружественных стран стали Китай, Казахстан, Беларусь, Турция, Иран (Исламская Республика), Узбекистан, Индия, Гибралтар, Азербайджан, Израиль. В целом за последние годы сильно вырос торговый оборот с Турцией, Китаем (за четыре года доля каждого в структуре ВТО выросла в 1,5 раза), с Казахстаном (объем внешнеторгового оборота за 2021 год вырос в 1,4 раза). Поэтому отказ от сотрудничества недружественных стран для республики не является критичным.

Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии