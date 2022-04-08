В Башкирии определят «заботливые консультации» и «открытые роддома»

В Башкортостане появятся «открытые роддома» и «заботливые женские консультации». Это новые концепции уже существующих медучреждений. Внедрение проекта обсудили на заседании Координационного совета при правительстве республики по семейной политике.

Специалисты подготовили перечень критериев и ряд решений, которые помогут медицинским организациям стать более семейноориентированными. Работа над преображением женских консультаций и роддомов уже началась.

На заседании также обсудили концепцию развития, утвержденную правительством республики под названием «Город, дружественный семье и детям». В рамках проекта специалисты республиканского ресурсного центра «Семья» провели масштабное социсследование. Оно состоит из статистики и опроса детей и родителей из разных городов республики. Участникам анкетирования надо было оценить свой населенный пункт с точки зрения доступности образования, безопасности, здравоохранения, городской среды, досуга и культуры и защиты прав.