Кадровые назначения в сфере науки. Исполняющим обязанности ректора БашГУ назначен Вадим Захаров. Сегодня на заседании учёного совета вуза нового руководителя представили заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко и первый заместитель руководителя Администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев.
Исполняющий обязанности ректора БашГУ Вадим Захаров является выпускником вуза, аспирантом, докторантом, профессором. Восемь лет он работал в качестве проректора по научной и инновационной работе, а последние два года успешно руководил УФИЦ РАН. Предыдущий руководитель вуза Николай Морозкин остается в БашГУ в качестве президента.