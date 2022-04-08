Исполняющим обязанности ректора БашГУ назначен Вадим Захаров

Кадровые назначения в сфере науки. Исполняющим обязанности ректора БашГУ назначен Вадим Захаров. Сегодня на заседании учёного совета вуза нового руководителя представили заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко и первый заместитель руководителя Администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев.

Мы знаем, что Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров уделяет большое внимание вопросам развития науки и высшей школы. Башгосуниверситет и другие вузы региона участвуют в федеральной программе «Приоритет 2030». Впереди – реализация масштабного проекта строительства университетского кампуса. Мы в Министерстве науки и высшего образования высоко оцениваем научный потенциал педагогов БашГУ, возможности студентов из Башкортостана, которые показывают успешные результаты в российских и международных конкурсах.

Петр Кучеренко, заместитель министра науки и высшего образования России

Исполняющий обязанности ректора БашГУ Вадим Захаров является выпускником вуза, аспирантом, докторантом, профессором. Восемь лет он работал в качестве проректора по научной и инновационной работе, а последние два года успешно руководил УФИЦ РАН. Предыдущий руководитель вуза Николай Морозкин остается в БашГУ в качестве президента.

Фото №1 - Исполняющим обязанности ректора БашГУ назначен Вадим Захаров

У нас впереди очень большие задачи, мы это понимаем. До этого мы развивались неплохо. Надеемся, что сейчас мы еще лучше будем развиваться. Я приложу все усилия, чтобы в новом качестве быть полезным университету.

Николай Морозкин

Как Радий Фаритович постоянно говорит: в нашей республике нет курса боевого бойца, поэтому начинаем работать уже сегодня. Те задачи, проекты и целевые показатели, которые для университета обозначены, прописаны в программе «Приоритет-2030», поэтому сейчас максимальные усилия человеческих ресурсов, финансовых ресурсов – на выполнение обязательств по развитию университета.

Вадим Захаров, и. о. ректора БашГУ
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