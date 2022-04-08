В Башкирии наказали коллекторов, которые угрожали женщине

В ходе расследования было установлено, что жительница Миякинского района ранее оформила займ у фиормы ООО МКК «Кангария». В связи с непогашением, компания поручила коллекторам вернуть долг. Коллекторы, в свою очередь, использовали незаконный метод психологического давления и шантажа. Женщине в мессенджер поступали угрозы, что если она не вернет долг в самое ближайшее время, то ее дискредитирующие фотографии распространят в интернете и на улице в районе, где потерпевшая живет.