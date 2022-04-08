Журналист телеканала БСТ Азат Садрыев стал победителем Всероссийского конкурса

Журналист телеканала БСТ Азат Садрыев стал победителем Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России» по итогам 2021 года в номинации «Индивидуальные публикации в печатных и интернет-СМИ, теле- и радиопередачи».

Участие также приняли руководители пресс-служб, отделов по связям с общественностью, журналисты и редакторы различных информационных ресурсов. Конкурс журналистов проводится в этом году 28-й раз, приняв 359 работ от 78 региональных палат.