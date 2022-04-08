В Башкирии повысится стоимость поездок в общественном транспорте

Пассажиры государственного перевозчика «Башавтотранс» смогут оплачивать картой и наличными. Стоимость проезда с 28 рублей поднимется до 33 рублей.

При оплате картой «Алга», стоимость будет 28 рублей. Поездки на экспресс-маршрутах вырастут с 35 рублей до 40 рублей.