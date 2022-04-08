В башкирии 9 молодых ученых выиграли гранты на реализацию идей

Награждение состоялось в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Молодым ученым вручили гранты на сумму от 600 тысяч до одного миллиона рублей.
В этом году на конкурс было отправлено свыше 1,5 тысяч заявок, 400 из которых были приняты. Из всех работ 9 из них оправили представители Башкортостана. Пять конкурсантов – сотрудники УГАТУ. Лучшие работы в различных областях были выделили грантами.
Все молодые ученые, выигравшие гранты Президента РФ, реализуют свои идеи. Удачи в начинаниях им пожелал Алексей Касьянов, награждая победителей.