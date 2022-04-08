В Уфе уровень воды в реке Белой за сутки поднялся на 72 сантиметра

На реке Белой в Уфе увеличился уровень воды. На 8 апреля уровень составил 78 сантиметров. За сутки вода поднялась на 72 сантиметра. Из-за потепления ожидается новый подъем уровня.

Специалисты отмечают, что уровень воды в прошлом году достиг максимума 13 апреля, когда за сутки вода поднялась на 119 сантиметров. В этом году подъем уровня воды начался уже 5 апреля.