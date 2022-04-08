В Башкирии приобрели современный спасательный вертолет на сумму свыше 990 млн рублей

Спасатели Башкортостана получат вертолет за 990 миллионов рублей. Вертолет предоставлен Кумертауским авиационным предприятием специально для реализации спасательных мероприятий. Такую новость разместил в своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Вертолет с емкостью бака в 4 тысячи литров и с пенообразователем в 400 литров имеет также прожектор, который значительно облегчает спасательную операцию в темное время суток. Сам бак заполняется водой из любого водоема за одну минуту. Также вертолет может переносить по воздуху большие и тяжелые грузы.