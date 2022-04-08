В Башкирии приобрели современный спасательный вертолет на сумму свыше 990 млн рублей

Спасатели Башкортостана получат вертолет за 990 миллионов рублей. Вертолет предоставлен Кумертауским авиационным предприятием специально для реализации спасательных мероприятий. Такую новость разместил в своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото №1 - В Башкирии приобрели современный спасательный вертолет на сумму свыше 990 млн рублей

Вертолет с емкостью бака в 4 тысячи литров и с пенообразователем в 400 литров имеет также прожектор, который значительно облегчает спасательную операцию в темное время суток. Сам бак заполняется водой из любого водоема за одну минуту. Также вертолет может переносить по воздуху большие и тяжелые грузы.

Вертолет Ка-32А11ВС сможет выдержать также плохие погодные условия и безопасен для экипажа. Судно будет использоваться в чрезвычайных ситуациях, эвакуациях, при лесных пожарах и во время половодья при затоплении территорий.

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