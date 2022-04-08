В Башкирии появится эко-отель с зоопарком

В Башкирии планируется открыть эко-отели стоимостью 96 миллионов рублей. Комплекс «Семейные истории» с зоопарком появится на берегу реки в Караидельском районе.
Внутренний туризм активно поддерживается администрацией главы Башкортостана и самим Радием Хабировым, который неоднократно говорил на заседаниях о привлечении туристов в регион. В настоящее время поток желающих увидеть красоты Башкирии растет с каждым годом.
Ожидается, что поток туристов в новый эко-отель ежегодно составит 25 тысяч человек. Частично открыть объект планируется уже 1 июня, а зоопарк и пляж до конца 2022 года.