Не имеет конкурентов в управляемости: чем уникален вертолет Кa-32А11ВС, приобретенный Башкирией

Спасатели Башкортостана будут тушить пожары и искать людей с вертолёта, который произведён в Кумертау. Об этом глава региона рассказал в соцсетях на своих личных страницах.

Радий Хабиров отметил, что только недавно завод был в предбанкротном состоянии. И за короткое время благодаря поддержке «Ростеха», холдинга «Вертолеты России», а также Анатолия Сердюкова удалось выправить ситуацию. Только за прошлый год производство выросло в полтора раза.