Не имеет конкурентов в управляемости: чем уникален вертолет Кa-32А11ВС, приобретенный Башкирией

Спасатели Башкортостана будут тушить пожары и искать людей с вертолёта, который произведён в Кумертау. Об этом глава региона рассказал в соцсетях на своих личных страницах.
Радий Хабиров отметил, что только недавно завод был в предбанкротном состоянии. И за короткое время благодаря поддержке «Ростеха», холдинга «Вертолеты России», а также Анатолия Сердюкова удалось выправить ситуацию. Только за прошлый год производство выросло в полтора раза.
Что касается характеристик техники, Кa-32А11ВС, по словам специалистов, почти не имеет конкурентов в управляемости, устойчивости и компактности. Ёмкость бака для воды, который способен заполниться всего за минуту, – 4 тысячи литров, для пены – 400 литров. Также вертолёт оснащён прожектором, который упростит работу в ночных условиях, громкоговорителем и системой внешней подвески для транспортировки больших грузов. Серийно техника выпускается на Кумертауском авиационном предприятии.