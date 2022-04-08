В Уфе до конца года решат проблему обманутых дольщиков «Госстроя»

Минстрой республики пообещал до конца года урегулировать проблему обманутых дольщиков «Госстроя». Будет принято решение, достраивать дома либо выплатить компенсации. Об этом в интервью телеканалу БСТ заявил замминистра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов.

Провести встречу с дольщиками «Госстроя» на этой неделе поручил Радий Хабиров. Глава Башкортостана пообещал покупателям квартир, что все обязательства перед ними будут выполнены. Представитель «Садового кольца» заявил, что они готовы финансировать завершение строительства, но только при достижении консенсуса с руководством «Госстроя» и передаче под контроль «Садового кольца» юридических лиц, являющихся застройщиком проблемных домов.

В этом году будет однозначное решение либо о дострое, либо о выплате компенсации. От «Садового кольца» просьба придать им юридический статус застройщика. Мы понимаем, что у инвестора силы есть. Артем Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан