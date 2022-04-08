В Уфе до конца года решат проблему обманутых дольщиков «Госстроя»

Минстрой республики пообещал до конца года урегулировать проблему обманутых дольщиков «Госстроя». Будет принято решение, достраивать дома либо выплатить компенсации. Об этом в интервью телеканалу БСТ заявил замминистра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов.
Провести встречу с дольщиками «Госстроя» на этой неделе поручил Радий Хабиров. Глава Башкортостана пообещал покупателям квартир, что все обязательства перед ними будут выполнены. Представитель «Садового кольца» заявил, что они готовы финансировать завершение строительства, но только при достижении консенсуса с руководством «Госстроя» и передаче под контроль «Садового кольца» юридических лиц, являющихся застройщиком проблемных домов.
Пока переговоры осложнены арестом руководителя и владельца «Госстроя» Кирилла Бадикова. Экс-депутата Горсовета Уфы обвиняют в мошенничестве на 2,3 млрд рублей при строительстве домов. Речь идёт о жилых комплексах «Эрмитаж», «Белая река» и «Дом на Ленина». Сейчас законность расходования средств дольщиков проверяет надзорное ведомство. Глава Следственного комитета республики взял это дело под личный контроль.