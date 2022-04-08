Замминистра науки России о Башкирии: «Научный потенциал высок»

Потенциал науки Башкортостана высок и показывает отличные результаты. С такой оценкой в Уфе выступил заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Он принял участие в ученом совете Башгосуниверситета, где назначили нового исполняющего обязанности ректора, а также посетил УГАТУ и Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук.

Вадим Захаров стал исполняющим обязанности ректора Башкирского государственного университета. Он выпускник этого же вуза, аспирант, докторант, профессор. Восемь лет работал в качестве проректора по научной и инновационной работе. А последние два года успешно руководил УФИЦ РАН. С 2002 года и до настоящего времени является руководителем и ответственным исполнителем нескольких десятков грантов научных фондов и договоров с предприятиями на выполнение научно-исследовательских работ на общую сумму более 460 млн рублей.

Как Радий Фаритович постоянно говорит, в нашей республике нет курса молодого бойца, поэтому начинаем работать уже сегодня. Те задачи, проекты и целевые показатели, которые для университета обозначены, они прописаны в программе 2030, поэтому сейчас максимальные усилия человеческих ресурсов, финансовых ресурсов на выполнение взятых обязательств по развитию университета. Вадим Захаров, исполняющий обязанности ректора БашГУ

Предыдущий руководитель вуза Николай Морозкин остается в БашГУ в качестве президента. 39 лет своей жизни он трудился в стенах БашГУ. Сегодня ему вручили Орден Салавата Юлаева, получая который, он сказал, что награду будет еще отрабатывать.

У нас впереди очень большие задачи, мы это понимаем. И до этого мы развивались неплохо, но надеемся, что сейчас мы еще лучше будем развиваться. Я приложу все усилия, чтобы в новом качестве быть полезным университету. Николай Морозкин, президент Башкирского государственного университета

В ученом совете, где выбирали нового ректора БашГУ, принял участие заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Он отметил, что наука Башкортостана обладает большим потенциалом, а преподавательский состав и студенты высшей школы показывают отличные результаты в федеральных проектах.

Мы знаем то большое внимание, которое региональная власть, глава республики Радий Фаритович Хабиров уделяет именно вопросам высшей школы и развития науки. БашГУ участвует в программе «Приоритет 2030», впереди реализация большого проекта университетского кампуса, и в целом научный потенциал педагогов очень высок, и мы высоко оцениваем башкирских студентов, которые показывают отличные результаты в различных формах. Петр Кучеренко, заместитель министра науки и высшего образования России