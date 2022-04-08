Замминистра науки России о Башкирии: «Научный потенциал высок»

Потенциал науки Башкортостана высок и показывает отличные результаты. С такой оценкой в Уфе выступил заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Он принял участие в ученом совете Башгосуниверситета, где назначили нового исполняющего обязанности ректора, а также посетил УГАТУ и Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук.
Вадим Захаров стал исполняющим обязанности ректора Башкирского государственного университета. Он выпускник этого же вуза, аспирант, докторант, профессор. Восемь лет работал в качестве проректора по научной и инновационной работе. А последние два года успешно руководил УФИЦ РАН. С 2002 года и до настоящего времени является руководителем и ответственным исполнителем нескольких десятков грантов научных фондов и договоров с предприятиями на выполнение научно-исследовательских работ на общую сумму более 460 млн рублей.
Предыдущий руководитель вуза Николай Морозкин остается в БашГУ в качестве президента. 39 лет своей жизни он трудился в стенах БашГУ. Сегодня ему вручили Орден Салавата Юлаева, получая который, он сказал, что награду будет еще отрабатывать.
В ученом совете, где выбирали нового ректора БашГУ, принял участие заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Он отметил, что наука Башкортостана обладает большим потенциалом, а преподавательский состав и студенты высшей школы показывают отличные результаты в федеральных проектах.
Петр Кучеренко провел рабочую встречу с коллективом УГАТУ, где также состоялся ученый совет, и поздравил с предстоящим 90-летним юбилеем, отметив, что вуз – современный, с креативными, отвечающими духу времени общественными пространствами. Санкции, объявленные странами Запада, могут оказать влияние на российское высшее образование, но, как сказал Петр Кучеренко, правительство России, Минпросвещения страны и региональные власти продолжат работу над всеми начатыми проектами в области высшего образования. Также он посетил Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, где ознакомился с выставкой «Золото Сарматов».