«Три недели не можем пройти по этой грязи»: жители Уфы жалуются на отсутствие дороги

Грязевые ванны для всех желающих. Жители Дёмского района жалуются на отсутствие дороги. С проблемой столкнулись, когда растаял снег. Школьники увязают в грязи по пути в школу, мамы с детскими колясками не выезжают за пределы двора, а машины приходится ремонтировать после экстремальных поездок.
Препятствие всё же преодолели и впервые вырвались на прогулку почти всей семьёй. На полосу препятствий за пределы двора Елена Логинова, говорит, вышли впервые за 3 недели.
Лира Биктимерова детей всегда провожает в школу. Путь к знаниям, конечно, редко у кого лёгкий, но у Даниса и Дианы ещё и не совсем безопасный.
Вечером обязательный атрибут пешехода здесь – личный фонарик.
В администрации района и подрядной организации обнадёживают: работы, которые сейчас ведутся, – это подготовка как раз к строительству дороги. На данный момент завершается вынос инженерных сетей.
Основные работы по строительству дороги обещают начать ближе к лету. Для Дёмы – масштабный проект, заложниками которого на время стали сами жители микрорайона «Серебряный ручей».