«Три недели не можем пройти по этой грязи»: жители Уфы жалуются на отсутствие дороги

Грязевые ванны для всех желающих. Жители Дёмского района жалуются на отсутствие дороги. С проблемой столкнулись, когда растаял снег. Школьники увязают в грязи по пути в школу, мамы с детскими колясками не выезжают за пределы двора, а машины приходится ремонтировать после экстремальных поездок.

Препятствие всё же преодолели и впервые вырвались на прогулку почти всей семьёй. На полосу препятствий за пределы двора Елена Логинова, говорит, вышли впервые за 3 недели.

Три недели не можем пройти по этой грязи. Утром этой гальки даже не было. Елена Логинова

Лира Биктимерова детей всегда провожает в школу. Путь к знаниям, конечно, редко у кого лёгкий, но у Даниса и Дианы ещё и не совсем безопасный.

Плита может обвалиться, и неизвестно, что будет. Лира Биктимерова

Вечером обязательный атрибут пешехода здесь – личный фонарик.

Приходилось встречать и брать фонари, потому что очень темно. Елена Батурина

В администрации района и подрядной организации обнадёживают: работы, которые сейчас ведутся, – это подготовка как раз к строительству дороги. На данный момент завершается вынос инженерных сетей.

Встретились на месте, определили объем работ. Решили принять дополнительные меры для удобства жителей и провести отсыпку дороги. Руслан Фатхутдинов, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Дёмского района г. Уфы

Сегодня начали отсыпку щебнем, мера вынужденная. Это строительство новой автодороги, в конце 2022 года запланирована сдача. Марсель Байдавлетов, начальник пресс-службы АО «Башкиравтодор»