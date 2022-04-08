В Башкирии создадут единую систему контроля качества воздуха

Об этом заявили на заседании коллегии Министерства экологии, где подвели итоги работы, а также наметили планы на текущий год. Речь зашла о ситуации с выбросами в атмосферу, о мусорной реформе, недропользованию и не только.

Пандемия коронавируса сказалась на всем, включая экологию. Из-за сокращения объема производств в 2020-м было меньше и выбросов в атмосферу. Правда, в прошлом году в республике зафиксировано их увеличение. По этому показателю Башкортостан находится на восьмом месте среди регионов России. Чтобы улучшить ситуацию, предприятия в обязательном порядке проводят воздухоохранные мероприятия. Власти в свою очередь намерены усилить контроль, создав в республике единую систему мониторинга загрязнения воздуха.

Важно думать, каким воздухом мы дышим, какую воду пьем, а в этих вопросах все остается в достаточно тяжелом состоянии. Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания Республики Башкортостан

Заметные изменения в сфере недропользования. После того, как власти начали наводить порядок, заметно выросли поступления платежей в бюджет за пользование недрами. А система учета полезных ископаемых позволила увеличить собираемость налогов, которые составили более 173 млн рублей. Всего же за прошлый год выявлено 125 случаев незаконной добычи ресурсов.

По показателям эффективности внедрения «мусорной реформы» Российским экологическим оператором сформирован «Зелёный рейтинг», среди 85 субъектов Башкортостан находится на 35-й позиции. Это хорошая оценка нашей совместной работы. В нынешнем году мы должны не только организованно собирать и вывозить мусор, развивать инфраструктуру, но и выстроить работу по раздельному сбору отходов.

За три года удалось ликвидировать свыше 1,5 тыс. несанкционированных свалок. На очереди – крупные захоронения отходов в Сибае, Стерлитамаке и Баймаке.

В Белебее установили фандоматы для сбора ПЭТ-тары и алюминиевых банок. Жители будут получать экобонусы. Если этот опыт полетит, то растиражируем на всю республику. Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан