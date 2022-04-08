В Башкирии создадут единую систему контроля качества воздуха

Об этом заявили на заседании коллегии Министерства экологии, где подвели итоги работы, а также наметили планы на текущий год. Речь зашла о ситуации с выбросами в атмосферу, о мусорной реформе, недропользованию и не только.
Пандемия коронавируса сказалась на всем, включая экологию. Из-за сокращения объема производств в 2020-м было меньше и выбросов в атмосферу. Правда, в прошлом году в республике зафиксировано их увеличение. По этому показателю Башкортостан находится на восьмом месте среди регионов России. Чтобы улучшить ситуацию, предприятия в обязательном порядке проводят воздухоохранные мероприятия. Власти в свою очередь намерены усилить контроль, создав в республике единую систему мониторинга загрязнения воздуха.
Заметные изменения в сфере недропользования. После того, как власти начали наводить порядок, заметно выросли поступления платежей в бюджет за пользование недрами. А система учета полезных ископаемых позволила увеличить собираемость налогов, которые составили более 173 млн рублей. Всего же за прошлый год выявлено 125 случаев незаконной добычи ресурсов.
По показателям эффективности внедрения «мусорной реформы» Российским экологическим оператором сформирован «Зелёный рейтинг», среди 85 субъектов Башкортостан находится на 35-й позиции. Это хорошая оценка нашей совместной работы. В нынешнем году мы должны не только организованно собирать и вывозить мусор, развивать инфраструктуру, но и выстроить работу по раздельному сбору отходов.
За три года удалось ликвидировать свыше 1,5 тыс. несанкционированных свалок. На очереди – крупные захоронения отходов в Сибае, Стерлитамаке и Баймаке.
Много работы и в сфере охотничьего надзора. По фактам незаконного отстрела возбуждено 15 уголовных дел, оштрафовано 225 человек. Были созданы охранные зоны для 8 памятников природы республиканского значения. Однако проблемным остается вопрос кадров. На один район должны приходиться как минимум 3 охотинспектора, в то время как ситуация складывается наоборот: один человек фактически курирует территорию трех муниципалитетов. Решение этой проблемы также в ближайших планах.