В Уфе показали работу модернизированной лаборатории РКБ

В Башкортостане воплощается в жизнь проект государственной модели реорганизации. До конца этого года вся лабораторная служба республики будет в формате трехуровневой системы. Первая ступень – это поликлиники и больницы, которые проводят анализы для оказания первичной помощи, второй ступенью стали межмуниципальные лаборатории, такие как 13-я больница и больница города Стерлитамак. А вот самые высокотехнологичные исследования при сложных случаях можно будет получить в организации третьего уровня – в РКБ имени Куватова. Уфимским журналистам показали, как работает обновлённая лаборатория и какие плюсы несёт в себе реформа системы здравоохранения.

Механическое устройство быстро и безошибочно сканирует штрих-код, открывает и расставляет пробирки по штативам. У каждого своя позиция: в первый ряд попадают биоматериалы для общего анализа крови, во второй – для биохимии, в третий – для исследований на гормоны.

Эту лабораторию можно даже назвать фабрикой процессов. Например, вот это сортировочная станция. Здесь в автоматическом режиме происходит распределение анализов по рабочим потокам. Использование этого прибора исключает возможность любой ошибки, в отличие от ручной сортировки. А это биохимический анализатор, за час работы он производит до 2,5 тысяч исследований. Экономическая эффективность налицо.

Каждому человеку, сдавшему анализ присваивается индивидуальный штрих-код, который фиксируют в единой информационной системе. Благодаря такому методу потерять биоматериал невозможно. А у пациентов теперь есть возможность видеть результаты своих анализов в онлайн-режиме: в гаджетах, электронной почте, личном кабинете на портале Госуслуг. И все это оперативно, в короткие сроки.

Раньше метод был ручной, а сейчас всё стало автоматизировано, это очень удобно. Раньше всё вбивали вручную, смотрели, нумеровали. А сейчас это всё происходит на аппаратуре, он сортирует пробирки по лабораториям, и ошибки здесь быть уже не может. Диана Шайхутдинова, медицинский лабораторный техник

И если раньше обследования здесь делали по 80 позициям, то теперь жители республики могут сдать биоматериалы на более чем 400 исследований. При этом для пациентов ничего не изменилось. Они также смогут прийти и сдать анализы в поликлинике по месту жительства. Простые анализы, требующие обработки прямо после взятия, делаются на месте, в конкретной больнице. Сложные пробы отправляются в лабораторию РКБ.

Мы прошли все необходимые этапы постановления, поэтому могу заявить, что наша клинико-диагностическая лаборатория – одна из лучших в РФ. Оборудование есть, кадры есть. Шамиль Булатов, главный врач Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова

Сейчас лаборатория ежедневно обрабатывает порядка 10 тысяч анализов в сутки. Так, исследование крови позволяет выявлять сложные заболевания на ранних стадиях буквально за считанные часы. Ну а главное преимущество – высокотехнологическую диагностику пациенты могут проходить бесплатно по полису ОМС. Все проводится по направлению врача. С лабораторией сейчас взаимодействуют порядка 12 медицинских организаций республики.

В Башкирии модернизировано три медучреждения, для которых приобретено оборудование для бактериологических исследований, а также масс-спектрометр отечественного производства. За счет модернизации сокращено время выдачи результатов – от 24 до 48 часов. Фаниль Билалов, главный внештатный специалист по лабораторной диагностике Минздрава Республики Башкортостан