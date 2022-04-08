Башгосуниверситет присоединился к всероссийской акции «Мы вместе»

В вузе открылся центр для сбора гуманитарной помощи, которую передадут военнослужащим и жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Там принимают средства гигиены, продукты долгого хранения, постельное белье, а также другие предметы быта и одежду. Сейчас акцию расширили: учащиеся стали передавать письма участникам спецоперации России на Украине.

Я смотрю новости и думаю, что там не так уж хорошо, может быть, даже хуже, чем нам кажется, поэтому я решил помочь.

Мунир Карабаев, доцент БашГУ
Фото №1 - Башгосуниверситет присоединился к всероссийской акции «Мы вместе»

Гуманитарную помощь мы изначально начали в волонтерском центре собирать. Далее мы по своей инициативе открыли вместе с руководством здесь центр. И с первых дней мы собираем в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. Теперь мы начали помогать еще и солдатам.

Ксения Романенко, руководитель волонтерского центра БашГУ

Центр по сбору гуманитарной помощи открыт в общежитии БашГУ. Университет активно сотрудничает с учеными Донбасса.

Институт права БашГУ уже второй год сотрудничает с Донецкой Народной Республикой. Нас связывают давние научные связи. У нас много проводится научных мероприятий. В частности, в апреле у нас такой насыщенный календарь мероприятий.

Руслан Зайнуллин, директор института права БашГУ
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