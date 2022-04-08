Башгосуниверситет присоединился к всероссийской акции «Мы вместе»

В вузе открылся центр
для сбора гуманитарной помощи, которую передадут военнослужащим и жителям
Донецкой и Луганской народных республик.
Там принимают средства
гигиены, продукты долгого хранения, постельное белье, а также другие предметы
быта и одежду. Сейчас акцию расширили: учащиеся стали передавать письма
участникам спецоперации России на Украине.
Я
смотрю новости и думаю, что там не так уж хорошо, может быть, даже хуже, чем
нам кажется, поэтому я решил помочь.Мунир Карабаев, доцент БашГУ
Гуманитарную
помощь мы изначально начали в волонтерском центре собирать. Далее мы по своей
инициативе открыли вместе с руководством здесь центр. И с первых дней мы
собираем в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. Теперь мы начали помогать еще и
солдатам.Ксения Романенко, руководитель волонтерского центра БашГУ
Центр по сбору
гуманитарной помощи открыт в общежитии БашГУ. Университет активно сотрудничает
с учеными Донбасса.
Институт
права БашГУ уже второй год сотрудничает с Донецкой Народной Республикой. Нас
связывают давние научные связи. У нас много проводится научных мероприятий. В
частности, в апреле у нас такой насыщенный календарь мероприятий.Руслан Зайнуллин, директор института права БашГУ