Башгосуниверситет присоединился к всероссийской акции «Мы вместе»

Гуманитарную помощь мы изначально начали в волонтерском центре собирать. Далее мы по своей инициативе открыли вместе с руководством здесь центр. И с первых дней мы собираем в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. Теперь мы начали помогать еще и солдатам.

Ксения Романенко, руководитель волонтерского центра БашГУ