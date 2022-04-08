Супруги из Уфы отмечают 75-летие совместной жизни

75 лет вместе. Супруги из Уфы отметили крупный юбилей – коронную свадьбу. А знают друг друга они еще дольше, с самого детства. Юбиляров навестили Ленара Иванова вместе с Айдаром Галимовым. Причем артист сделал это, находясь в Узбекистане.

Это уникальный концерт во всех смыслах. Артист за две тысячи километров от зрителей, телефон держит министр Ленара Иванова, а два главных зрителя плечом к плечу вот уже 75 лет. И ведь для Мукаддаса Набиулловича и Марьям Гайсиновны Айдар Галимов поёт уже не в первый раз. Любимого артиста родителей дети приглашали на полувековой юбилей совместной жизни. А было это уже 25 лет назад. Находясь на расстоянии, пожилую чету поздравил и глава республики.

Друг друга знают почти с рождения. Учились в одном классе. Но после окончания школы Марьям Гайсиновна уехала на комсомольскую стройку. С будущим мужем случайно встретились спустя три года.

Увидел ее на улице, стройная, красивая, городская. Подумал: хороша, нельзя упустить этот шанс. Мукаддас Хабибуллин

В ЗАГСе расписались в 47-м, тяжёлые военные годы, заново отстраивали страну. Вот Мукаддас Хабибуллин и пошёл в строители. Участвовал в возведение мечети «Ляля-Тюльпан» и Дома Республики. А благодаря супруге вся семья была хорошо одета. Марьям Гайсиновна работала швеёй.

Жизнь мужчины полностью зависит от женщины. Они не слабый пол, они самые сильные в семье. Тысячу раз спасибо, и детей хорошо воспитала, и меня воспитала. Мукаддас Хабибуллин

Воспитанием занимаются до сих пор, но сейчас уже правнуков. На стене едва умещаются фотографии всех членов семьи. Супруги по-прежнему читают книги и занимаются огородом. Родителей, признаются дети, даже приходится ограничивать в работе.