В Уфе прошла церемония вручения общественной премии «Молодость нации»

Конкурс позволяет выявить лучших молодых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Многие из лауреатов премии Римы Баталовой «Молодость нации» впоследствии стали паралимпийскими чемпионами. Традиционно церемония притягивает в столицу Башкортостана. Этот год не стал исключением.
Центр гимнастики в Уфе откроется совсем скоро. Но уже сегодня его показали гостям премии «Молодость нации». Среди них прославленные легкоатлеты Юрий Борзаковский и Татьяна Лебедева, баскетбольный тренер и комментатор Владимир Гомельский и многие другие. История о том, как юная гимнастка Даша Крутько попросила поролоновую яму у президента страны, уже стала легендой. Сама спортсменка приняла участие в съемках ролика, который презентует центр.
В уфимском центре будут заниматься более 700 детей. Помимо гимнастики, здесь будет развиваться и танцевальный спорт. В ближайшее время центр посетит глава республики Радий Хабиров.
Гости премии «Молодость нации» также приняли участие в заседании круглого стола «Без берге. Спорт» наряду с представителями спортивной общественности республики и представителями средств массовой информации.
В этом году премия «Молодость нации» прошла уже в восьмой раз. По сложившейся традиции номер церемонии совпадает с датой проведения. За эти годы вручение премии стало знаковым событием для республики. В этом году победителей отмечали в восьми различных номинациях.
Лауреатами премии в номинации «Спорт без границ» стали Анастасия и Милана Судовиковы. Сестры имеют I спортивный разряд по теннису, а также занимаются танцами на колясках в рамках проекта «Подарите нам крылья».
Также на премии отметили работу телеканала БСТ в категории «Открытый взгляд» как СМИ, освещающего проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья.