В Уфе прошла церемония вручения общественной премии «Молодость нации»

Конкурс позволяет выявить лучших молодых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Многие из лауреатов премии Римы Баталовой «Молодость нации» впоследствии стали паралимпийскими чемпионами. Традиционно церемония притягивает в столицу Башкортостана. Этот год не стал исключением.

Центр гимнастики в Уфе откроется совсем скоро. Но уже сегодня его показали гостям премии «Молодость нации». Среди них прославленные легкоатлеты Юрий Борзаковский и Татьяна Лебедева, баскетбольный тренер и комментатор Владимир Гомельский и многие другие. История о том, как юная гимнастка Даша Крутько попросила поролоновую яму у президента страны, уже стала легендой. Сама спортсменка приняла участие в съемках ролика, который презентует центр.

Мне нравятся здесь гостиницы. Зал очень большой. Полы прикольные, ступени красивые. Дарья Крутько, гимнастка

Сама по себе история с Дашей и президентом уникальная. Я 30 лет в журналистике и ничего подобного не встречал. Владимир Гомельский, заслуженный тренер РСФСР по баскетболу, спортивный комментатор

В уфимском центре будут заниматься более 700 детей. Помимо гимнастики, здесь будет развиваться и танцевальный спорт. В ближайшее время центр посетит глава республики Радий Хабиров.

Мы сегодня провели генеральную репетицию. На днях мы ждем главу республики и Светлану Хоркину, олимпийскую чемпионку. Сегодня уже есть очень хорошие отзывы от спортсменов, от родителей. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Гости премии «Молодость нации» также приняли участие в заседании круглого стола «Без берге. Спорт» наряду с представителями спортивной общественности республики и представителями средств массовой информации.

Сложившаяся ситуация у нас в стране дает нам толчок, чтобы мы реализовали себя по всем видам спорта абсолютно. Я думаю, у нас все получится. Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион по легкой атлетике

В этом году премия «Молодость нации» прошла уже в восьмой раз. По сложившейся традиции номер церемонии совпадает с датой проведения. За эти годы вручение премии стало знаковым событием для республики. В этом году победителей отмечали в восьми различных номинациях.

Я бы хотела этим мероприятием показать, что все возможно. Что наши ребята равные среди равных. Чтобы они себя чувствовали равными. Рима Баталова, депутат Государственной Думы РФ, многократная паралимпийская чемпионка

Лауреатами премии в номинации «Спорт без границ» стали Анастасия и Милана Судовиковы. Сестры имеют I спортивный разряд по теннису, а также занимаются танцами на колясках в рамках проекта «Подарите нам крылья».

Хотим добиться успехов и в теннисе, и в танцах. И стать чемпионками России. Милана и Анастасия Судовиковы, лауреаты премии «Молодость нации»