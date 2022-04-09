В Башкирию поступило более 200 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса

Тест-системы распределят по городским и центральным районным больницам республики. Системы позволят оперативно обследовать некоторые группы лиц. К ним относятся и дети, рожденных от матерей, у которых за две недели до родов был выявлен факт коронавируса. Также тест-системы помогут диагностировать Covid-19 у поступающих в стационар пациентов, которым требуется экстренная или неотложная помощь, и в других случаях.