В Башкирии в ДТП с участием 4 автомобилей пострадали две женщины

В Башкирии 8 апреля днем произошло ДТП на 7 километре дороги Уфа-Оренбург. В происшествии пострадали две женщины.

По данным Госавтоинспекции Уфы, автомобиль Lada, которым управлял 30-летний житель Кармаскалинского района республики, двигался в сторону Зубово и столкнулся с попутной иномаркой Kia Sportage. Она от удара отлетела на автомобили Skoda Octavia и Kia Cerato.

Пострадавшими оказались две пассажирки Lada 30 и 58 лет. С травмами женщин доставили в медучреждение, после оказания помощи обе были отпущены.