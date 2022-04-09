В Башкирии за сутки поступило 11 сообщений о затоплениях из-за половодья

В Башкирии за последние сутки в Систему-112 поступило 11 сообщений о затоплениях из-за весеннего паводка. На сегодня уже зарегистрировано 45 домов, попавших под затопление.

Всего с начала паводка поступило 258 сообщений о затоплениях. Три факта затопления зарегистрировали в двух муниципалитетах: в Белорецком и Архангельском районах республики. Как сообщает Госкомитет РБ По ЧС, в результате затопленными оказались 97 придомовых территорий и 45 домов.

За сутки река Белая в районе Бирска выросла на 49 сантиметров. Сегодня ее уровень составляет 139 сантиметров. Рост уровня воды в реке будет продолжаться. Река Чермасан в селе Чирша-Тартыш на территории Кушнаренковского района поднялась за сутки на 59 сантиметров. Текущий уровень вод в этой реке – 303 см.