В России за прошедшие сутки коронавирус выявили у 13 573 граждан

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 13 573 граждан. Согласно официальным федеральным данным, наблюдается снижение выявляемых ежесуточно фактов заражения. Всего зафиксировано 17 983 004 фактов болезни за все время пандемии.

Фото №1 - В России за прошедшие сутки коронавирус выявили у 13 573 граждан

Известно, что на 9 апреля в стране выписано по выздоровлению 40 100 пациентов. За весь период пандемии Covid-19 излечились 17 183 730 пациентов.

Скончались за сутки 288 пациентов, за все время пандемии коронавирус унес жизни 371 457 человек. Также за сутки было госпитализировано 3 353 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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