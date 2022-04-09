В России за прошедшие сутки коронавирус выявили у 13 573 граждан

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 13 573 граждан. Согласно официальным федеральным данным, наблюдается снижение выявляемых ежесуточно фактов заражения. Всего зафиксировано 17 983 004 фактов болезни за все время пандемии.

Известно, что на 9 апреля в стране выписано по выздоровлению 40 100 пациентов. За весь период пандемии Covid-19 излечились 17 183 730 пациентов.