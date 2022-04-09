В Башкирии перенесли Единый День поминовения

Единый День поминовения в этом году пройдет немного раньше, чем было заявлено ранее. День поминовения был утвержден как единый день, в который для граждан организовывают маршруты до кладбищ, чтобы вспомнить ушедших родных, навести порядок на могилах.
Единый День поминовения был установлен Главой Башкирии Радием Хабировым в 2020 году на 2 мая. Но в этом году из-за празднования Уразы-байрам День поминовения переносят на 30 апреля.
Соответствующий указ был подписан руководителем республики и опубликован накануне, 8 апреля.