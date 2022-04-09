Коронавирусная инфекция в Башкирии подтвердилась у 455 граждан за последние сутки

За сутки коронавирус подтвердился в 455 случаях. Всего за период пандемии на территории республики зарегистрировали 280 501 фактов заражения.

Также сообщается, что за сутки в Башкирии по выздоровлению было выписано 601 пациентов, всего с начала пандемии – 272 147 пациентов. Скончались за последние 24 часа от коронавируса 2 человека, за весь период пандемии – 5 559 человек.