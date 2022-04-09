В Башкирии за сутки сотрудниками ГИБДД было задержано 50 пьяных водителей

В Башкирии с пятницы и в течение всех выходных проводятся регулярные профилактические рейды, направленные на выявление нарушителей правил дорожного движения. Отдельное внимание уделяется работы по выявлению водителей, севших за руль в пьяном виде.

По данным ГИБДД республики, за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено и задержано 50 водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Всего за 24 часа было выявлено свыше 2 000 различных нарушений ПДД. Работа в этом направлении будет продолжена.