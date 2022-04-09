В Башкирии оценили уровень безработицы в 2021 году среди мужчин и женщин

возрасте старше 15 лет. Об этом сказано в отчете Башстата, опубликованного в апреле этого года.

Согласно анализу, в Башкирии за прошлый годы среди безработных больше было женщин – 4,6%. Уровень безработицы среди мужчин составил 4,1%. В городах республики уровень безработицы составлял 3,7%, а в сельской местности – 5,7%.

Средний возраст безработного гражданина в Башкирии, по данным службы статистики, составил в 2021 году 37,7 лет, в их числе 13,2% - лица до 25 лет, 21,7% - граждане от 50 лет и старше.