Житель Башкирии обчистил спортмагазин и вылез из окна с помощью поясов для кимоно

В Уфе произошла кража в магазине спортивных товаров в микрорайоне Сипайлово. Охранники при обходе здания заметили веревку, которая свисала из окна третьего этажа, а затем вызвали полицейских.

Фото №1 - Житель Башкирии обчистил спортмагазин и вылез из окна с помощью поясов для кимоно

В пресс-службе МВД по РБ рассказали, что подозреваемого удалось задержать. Это был 25-летний житель Уфимского района, который уже имел за спиной несколько судимостей. Предварительно известно, что молодой мужчина пришел в магазин еще до закрытия, спрятался в примерочной и ждал, когда работники уйдут. Затем злоумышленник неторопливо набрал несколько приглянувшихся вещей, сложил в рюкзаки и поспешил скрыться.

Собрав похищенное, злоумышленник решил скрыться с места преступления оригинальным способом. Связав между собой пояса кимоно, которых здесь находилось в достаточном количестве, мужчина сбросил сначала похищенное имущество, а потом и импровизированную веревку через окно и спустился с третьего этажа.

Пресс-служба МВД по РБ

Вора удалось опознать по видеозаписям, полученным с камер видеонаблюдения, несмотря на то, что сам мужчина находился в маске.

Ориентировку передали во все райотделы полиции города. Задержали подозреваемого сотрудники Отдела полиции №9. Здесь мужчина тоже разыскивался по подозрению в краже из двух магазинов электроники и бытовой техники, расположенных в торговом центре на улице Рубежной. В одном случае злоумышленник похитил компьютерную мышку. Во втором – вынес тайком шесть жестких дисков.

Пресс-служба МВД по РБ

Задержанный гражданин во всем сознался, большую часть из всего того, что успел украсть вор, изъяли сотрудники полиции. Устанавливается размер ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба МВД по РБ 

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