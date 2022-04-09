Житель Башкирии обчистил спортмагазин и вылез из окна с помощью поясов для кимоно

В Уфе произошла кража в магазине спортивных товаров в микрорайоне Сипайлово. Охранники при обходе здания заметили веревку, которая свисала из окна третьего этажа, а затем вызвали полицейских.

В пресс-службе МВД по РБ рассказали, что подозреваемого удалось задержать. Это был 25-летний житель Уфимского района, который уже имел за спиной несколько судимостей. Предварительно известно, что молодой мужчина пришел в магазин еще до закрытия, спрятался в примерочной и ждал, когда работники уйдут. Затем злоумышленник неторопливо набрал несколько приглянувшихся вещей, сложил в рюкзаки и поспешил скрыться.