В Башкирии начало будущей недели будет теплым

В Башкирии, по мнению синоптиков республиканского Гидрометцентра, начало следующей недели будет теплым. Существенных осадков не ожидается.
Небольшой дождь может пройти местами 10 апреля, в это воскресенье. Ветер будет умеренным. Днем температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -1, +4 градусов.
В понедельник осадков не ожидается, скорость ветра достигнет 5-10 метров в секунду. Днем синоптики прогнозируют от +11 до +16 градусов, а ночью – до +4 градусов. В последующие дни теплая погода сохранится.