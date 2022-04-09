В Башкирии в первом в этом году субботнике приняли участие более 100 000 человек

В Башкирии 9 апреля прошел первый в этом году общереспубликанский субботник. В городах и районах республики местные жители, предприниматели, чиновники, студенты убирали мусор, рыхлили и вывозили снег.
По информации Министерства ЖКХ Башкирии, в субботниках в общей сложности приняли участие 9 апреля более 100 000 человек, рассказал Глава региона Радий Хабиров.
В рамках акции «Зеленая Башкирия» на территории республики будут высаживаться деревья, кустарники. По словам Радия Хабирова, уже заготовлено 49 000 саженцев.