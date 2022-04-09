В Башкирии в первом в этом году субботнике приняли участие более 100 000 человек

Благодарю каждого, кто сегодня, в выходной день, нашел время и вышел на экологический субботник. Весна уже буквально наступает на пятки, и через две недели дадим старт одной из наших акций - «Зелёной Башкирии».

Радий Хабиров, Глава РБ