В Башкирии в первом в этом году субботнике приняли участие более 100 000 человек

В Башкирии 9 апреля прошел первый в этом году общереспубликанский субботник. В городах и районах республики местные жители, предприниматели, чиновники, студенты убирали мусор, рыхлили и вывозили снег.

Фото №1 - В Башкирии в первом в этом году субботнике приняли участие более 100 000 человек

По информации Министерства ЖКХ Башкирии, в субботниках в общей сложности приняли участие 9 апреля более 100 000 человек, рассказал Глава региона Радий Хабиров.

Благодарю каждого, кто сегодня, в выходной день, нашел время и вышел на экологический субботник. Весна уже буквально наступает на пятки, и через две недели дадим старт одной из наших акций - «Зелёной Башкирии».

Радий Хабиров, Глава РБ
Фото №2 - В Башкирии в первом в этом году субботнике приняли участие более 100 000 человек

В рамках акции «Зеленая Башкирия» на территории республики будут высаживаться деревья, кустарники. По словам Радия Хабирова, уже заготовлено 49 000 саженцев.

Сажать планируем тематические аллеи, озеленять наши села и города. Хотим, чтобы наша республика была ещё чище и красивее. Всем хороших выходных!

Радий Хабиров, Глава РБ
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