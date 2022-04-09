Жители Уфы смогут проголосовать за территорию для благоустройства

Жители Уфы с 15 апреля по 30 мая смогут принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства в своем городе. Итоги подведут в этом году, а само благоустройство территории-победителя будет выполнено в 2023 году.
В Уфе претендуют на благоустройство 10 объектов:
• Набережная реки Уфы от уреза воды до многоквартирных домов по улице Набережной реки Уфы;
• территория, ограниченная улицами Архитектурная, Маяковского, Калинина и местным проездом;
• территория, ограниченная улицами Вологодской, Коммунаров, местным проездом и жилыми домами по улице Вологодской, 77, ул. Коммунаров, 67;
• лесопарк Лесоводов Башкирии;
• сквер 112-й Башкирской кавалерийской дивизии;
• сквер «Дворец детского и юношеского творчества «Орион»;
• территория, ограниченная улицами Малая Лесозаводская, Рижская и местным проездом;
• сад имени Аксакова и прилегающие территории (объекты № 1-№5);
• сквер имени Альбанова;
• бульвар Баландина (объекты № 1-№2).
Отдать свой голос можно будет на портале za.gorodsreda.ru. Благоустройство пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».