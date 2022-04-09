Жители Уфы смогут проголосовать за территорию для благоустройства

Жители Уфы с 15 апреля по 30 мая смогут принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства в своем городе. Итоги подведут в этом году, а само благоустройство территории-победителя будет выполнено в 2023 году.