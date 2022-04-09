Жители Уфы смогут проголосовать за территорию для благоустройства

Жители Уфы с 15 апреля по 30 мая смогут принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства в своем городе. Итоги подведут в этом году, а само благоустройство территории-победителя будет выполнено в 2023 году.

Фото №1 - Жители Уфы смогут проголосовать за территорию для благоустройства

В Уфе претендуют на благоустройство 10 объектов:

• Набережная реки Уфы от уреза воды до многоквартирных домов по улице Набережной реки Уфы;

• территория, ограниченная улицами Архитектурная, Маяковского, Калинина и местным проездом; 

• территория, ограниченная улицами Вологодской, Коммунаров, местным проездом и жилыми домами по улице Вологодской, 77, ул. Коммунаров, 67;

• лесопарк Лесоводов Башкирии; 

• сквер 112-й Башкирской кавалерийской дивизии;

• сквер «Дворец детского и юношеского творчества «Орион»;

• территория, ограниченная улицами Малая Лесозаводская, Рижская и местным проездом;

• сад имени Аксакова и прилегающие территории (объекты № 1-№5);

• сквер имени Альбанова;

• бульвар Баландина (объекты № 1-№2).

Уфимцы, благодаря нашему с вами участию внешний облик этих общественных территорий может преобразиться, став местом притяжения жителей и гостей города. Для этого у нас есть возможность участия в рейтинговом голосовании.

Пресс-служба администрации Уфы

Отдать свой голос можно будет на портале za.gorodsreda.ru. Благоустройство пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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