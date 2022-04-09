Спасатели Башкортостана получили новый пожарно-спасательный вертолёт Ка-32А11ВС

Помощь не только на суше и воде, но и с воздуха. У спасателей и пожарных Башкортостана появился свой вертолет. По поручению главы региона его приобрели для нужд республики. Произведенный Кумертауским авиационным производственным предприятием Ка-32А11BC накануне передали Госкомитету по чрезвычайным ситуациям, при этом сразу же продемонстрировали некоторые его возможности.

Многоцелевой всепогодный вертолет Ка-32А11BC. Этот тот самый экземпляр винтокрылой машины, который собрали специально для спасателей Башкортостана. Прежде чем передать его республике, опытные пилоты-испытатели Кумертауского авиационного производственного предприятия демонстрируют, на что способен вертолет. В первую очередь экипаж показывает работу системы пожаротушения. Емкость бака для воды – четыре тысячи литров. Время заполнения резервуара напрямую из водоема – 60 секунд.

Не только при тушении пожаров в труднодоступной местности, но и в спасательных операциях хороша такая машина. Особенно когда все наземные пути подхода к пострадавшим перекрыты и единственный выход – десантироваться с воздуха.

Ка-32А11BC – одна из самых удачных машин, разработанных конструкторским бюро им. Камова. Соосная система делает вертолёт очень компактным и маневренным, идеальным для использования в условиях городской застройки, горной или лесистой местности.

Новый вертолёт можно использовать при спасении туристов. Также летательный аппарат позволит с воздуха мониторить обстановку на реках республики в паводковый период.

Если они раньше были только по земле бегущие и плавающие, то сейчас уже становятся и летающими. Я думаю, история применения этого вертолета нашими пожарными станет историей спасения сотен и тысяч человек. Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

И вот настал не просто торжественный, а исторический момент. Руководитель КумАПП официально передает председателю Госкомитета республики по ЧС пожарно-спасательный вертолет. Теперь произведенная на территории Башкортостана винтокрылая машина будет стоять на страже безопасности населения нашей республики.

Это очень своевременное решение, которое главой республики было принято, поэтому мы очень ждали этот вертолет. Сегодня с удовольствием наблюдаем его технические возможности и получаем его уже для эксплуатации. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Буквально два года назад предприятие испытывало сложности с заказами. Сейчас этот вопрос практически закрыт. По итогам прошлого года производство выросло в полтора раза. Выправить ситуацию во многом удалось благодаря сотрудничеству республики с холдингом «Вертолеты России» и госкорпорацией «Ростех». По инициативе Радия Хабирова была создана специальная рабочая группа.

Хотелось бы поздравить и коллектив нашего завода, который успешно справился с этой задачей. Мы знаем, что перед вертолетами России и перед заводом стоят достаточно грандиозные задачи. Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех»