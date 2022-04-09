Спасатели Башкортостана получили новый пожарно-спасательный вертолёт Ка-32А11ВС

Помощь не только на суше и воде, но и с воздуха. У спасателей и пожарных Башкортостана появился свой вертолет. По поручению главы региона его приобрели для нужд республики. Произведенный Кумертауским авиационным производственным предприятием Ка-32А11BC накануне передали Госкомитету по чрезвычайным ситуациям, при этом сразу же продемонстрировали некоторые его возможности.
Многоцелевой всепогодный вертолет Ка-32А11BC. Этот тот самый экземпляр винтокрылой машины, который собрали специально для спасателей Башкортостана. Прежде чем передать его республике, опытные пилоты-испытатели Кумертауского авиационного производственного предприятия демонстрируют, на что способен вертолет. В первую очередь экипаж показывает работу системы пожаротушения. Емкость бака для воды – четыре тысячи литров. Время заполнения резервуара напрямую из водоема – 60 секунд.
Не только при тушении пожаров в труднодоступной местности, но и в спасательных операциях хороша такая машина. Особенно когда все наземные пути подхода к пострадавшим перекрыты и единственный выход – десантироваться с воздуха.
Ка-32А11BC – одна из самых удачных машин, разработанных конструкторским бюро им. Камова. Соосная система делает вертолёт очень компактным и маневренным, идеальным для использования в условиях городской застройки, горной или лесистой местности.
Новый вертолёт можно использовать при спасении туристов. Также летательный аппарат позволит с воздуха мониторить обстановку на реках республики в паводковый период.
И вот настал не просто торжественный, а исторический момент. Руководитель КумАПП официально передает председателю Госкомитета республики по ЧС пожарно-спасательный вертолет. Теперь произведенная на территории Башкортостана винтокрылая машина будет стоять на страже безопасности населения нашей республики.
Буквально два года назад предприятие испытывало сложности с заказами. Сейчас этот вопрос практически закрыт. По итогам прошлого года производство выросло в полтора раза. Выправить ситуацию во многом удалось благодаря сотрудничеству республики с холдингом «Вертолеты России» и госкорпорацией «Ростех». По инициативе Радия Хабирова была создана специальная рабочая группа.
Ка-32А11BC произведенный для спасателей Башкортостана – новая страница в современной истории предприятия. Символично, что передача вертолета состоялась в год 60-летия КумАПП. Скорее всего, это не последнее приобретение. Еще один заказ возможно республика сделает уже в этом году.