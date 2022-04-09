Отделение РГО Башкирии по итогам 2021 года стало вторым в России

Башкирское отделение Русского географического общества стало вторым в стране по итогам прошлого года. Годом ранее они входили в десятку лучших. Уступили члены РГО только Краснодарскому краю. Сегодня на площадке геопарка «Торатау» подвели итоги работы общества и наметили дальнейшие планы.
Членами РГО Башкортостана являются 342 человека. В каждом муниципалитете есть отделения общества. На заседании попечительского совета сегодня подвели итоги 2021 года. Одним из важных событий стало восстановление Аскинской пещеры. Ее смогли посетить люди с ограниченными возможностями здоровья. Реконструкция сейчас идет в Киндерлинской пещере.
К слову, в Башкортостане более полутора тыс. пещер, каждый год открываются еще две-три новые. Но у них нет хозяина, а значит, ответственного за сохранность. Соответствующий законопроект уже в РГО подготовлен и будет передан в башкирский парламент.
Заседания на площадке геопарка «Торатау» проходят неслучайно. Он вошел в число 16 претендентов на включение в глобальную сеть геопарков «Юнеско». Необходимо слаженно отработать по этой заявке, отметили на заседании, чтобы «Торатау» вслед за «Янгантау» получил международный статус.