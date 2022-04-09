Отделение РГО Башкирии по итогам 2021 года стало вторым в России

Башкирское отделение Русского географического общества стало вторым в стране по итогам прошлого года. Годом ранее они входили в десятку лучших. Уступили члены РГО только Краснодарскому краю. Сегодня на площадке геопарка «Торатау» подвели итоги работы общества и наметили дальнейшие планы.

Членами РГО Башкортостана являются 342 человека. В каждом муниципалитете есть отделения общества. На заседании попечительского совета сегодня подвели итоги 2021 года. Одним из важных событий стало восстановление Аскинской пещеры. Ее смогли посетить люди с ограниченными возможностями здоровья. Реконструкция сейчас идет в Киндерлинской пещере.

В прошлом году мы стали вторыми. Идеи РГО – это не только туризм, но и ряд других отраслей. Салават Сагитов, председатель регионального отделения Русского географического общества

К слову, в Башкортостане более полутора тыс. пещер, каждый год открываются еще две-три новые. Но у них нет хозяина, а значит, ответственного за сохранность. Соответствующий законопроект уже в РГО подготовлен и будет передан в башкирский парламент.

РГО много делает для развития туризма. Один из самых ярких проектов «Уральский барс». Поучаствовать в этой программе приезжают и из соседних регионов. Ринат Фаткуллин, и.о. председателя Госкомитета по туризму Республики Башкортостан