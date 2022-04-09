WorldSkills-2022: три студента представят Башкирию в сфере ЖКХ

Три башкирских студента представят республику на Национальном чемпионате WorldSkills в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Участники из Уфы, Октябрьского и Нефтекамска – молодые профессионалы, которые уже стали победителями регионального этапа. Они не боятся грязной работы и своим примером популяризируют рабочие профессии. В чем придется состязаться башкирским специалистам?

Знакомство с домом Рафаэль Тухватуллин начинает с подвала. А если точнее, с выявления слабых точек. Студент октябрьского коммунально-строительного колледжа проверяет, насколько здание энергоэффективно, нет ли потерь тепла, за которое потом заплатят жители. Свой профессионализм молодой человек покажет на всероссийском чемпионате WorldSkills в компетенции «Обслуживание и эксплуатация многоквартирных домов».

А это уже уфимский архитектурно-строительный колледж. В специальной лаборатории готовят специалистов по компетенции «Водные технологии». Здесь моделируются устройства, которые на практике применяются на водоканалах и коллекторах. На чемпионате участник должен по заданной схеме собрать установку.

На чемпионате молодых профессионалов по линии Министерства жилищно-коммунального хозяйства – три компетенции. В том числе «Электромонтаж». Все эти направления востребованы на рынке труда. Вакансий много, говорят чиновники, а вот специалистов среднего звена не хватает.

Ценность этих мероприятий в том, чтобы мы культивировали саму профессию, мы пытаемся ее возродить. Много специалистов высшего звена, но тех, кто может реально прийти в дом, обследовать его, проверить, таким специалистов у нас мало. Их успех будет больше влиять на студентов, чтобы они хотели обучаться. Николай Ельников, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан