В Уфе одной из площадок «Тотального диктанта» стало котокафе

В этом году знания русского языка в Уфе проверяли под мурлыканье. Столица республики приняла участие в ежегодной всероссийской акции. Всего было организовано больше 30 площадок. Одна из них – в котокафе.
Гостей с самого утра высматривает из окна постоялец котейной с серым окрасом. А вот двухцветная Молли только намывается к приходу посетителей. Четырёхлапые ждут начала «Тотального диктанта». В этом году одной из площадок стало котокафе.
Для участников приготовили бланки и шариковые ручки. За последние – неравная борьба.
Хвостатые и усатые ещё и в качестве нянь. Пока мама проверяла свои знания русского языка, Дарина изучала язык кошек.
Проверить знания русского языка можно было там, где удобно. Только в Уфе работали более 30 площадок. А ещё онлайн. Результаты будут известны 13 апреля. Отличникам вручаат сертификаты и памятные медали. Коты русского языка, конечно, не знают, но мурлыкающую оценку каждому поставили ещё во время диктанта.