В Уфе одной из площадок «Тотального диктанта» стало котокафе

В этом году знания русского языка в Уфе проверяли под мурлыканье. Столица республики приняла участие в ежегодной всероссийской акции. Всего было организовано больше 30 площадок. Одна из них – в котокафе.

Гостей с самого утра высматривает из окна постоялец котейной с серым окрасом. А вот двухцветная Молли только намывается к приходу посетителей. Четырёхлапые ждут начала «Тотального диктанта». В этом году одной из площадок стало котокафе.

Они привыкли, что здесь большой поток людей. Ведут себя хорошо. Ильмир Шайхлиев, управляющий котокафе «Котейная»

Для участников приготовили бланки и шариковые ручки. За последние – неравная борьба.

Привычно совершенно. Антон и Ольга Пановы

Хвостатые и усатые ещё и в качестве нянь. Пока мама проверяла свои знания русского языка, Дарина изучала язык кошек.

Потому что она со мной играла. Дарина Ишбулдина