В Уфе одной из площадок «Тотального диктанта» стало котокафе

В этом году знания русского языка в Уфе проверяли под мурлыканье. Столица республики приняла участие в ежегодной всероссийской акции. Всего было организовано больше 30 площадок. Одна из них – в котокафе.

Гостей с самого утра высматривает из окна постоялец котейной с серым окрасом. А вот двухцветная Молли только намывается к приходу посетителей. Четырёхлапые ждут начала «Тотального диктанта». В этом году одной из площадок стало котокафе.

Они привыкли, что здесь большой поток людей. Ведут себя хорошо.

Ильмир Шайхлиев, управляющий котокафе «Котейная»

Для участников приготовили бланки и шариковые ручки. За последние – неравная борьба.

Фото №1 - В Уфе одной из площадок «Тотального диктанта» стало котокафе

Привычно совершенно.

Антон и Ольга Пановы

Хвостатые и усатые ещё и в качестве нянь. Пока мама проверяла свои знания русского языка, Дарина изучала язык кошек.

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Потому что она со мной играла.

Дарина Ишбулдина

Проверить знания русского языка можно было там, где удобно. Только в Уфе работали более 30 площадок. А ещё онлайн. Результаты будут известны 13 апреля. Отличникам вручаат сертификаты и памятные медали. Коты русского языка, конечно, не знают, но мурлыкающую оценку каждому поставили ещё во время диктанта.

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