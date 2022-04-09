Уфимская «Агидель» уступила в домашнем матче серии плей-офф

Девушки из Башкортостана уступили «Динамо-Неве» из Санкт-Петербурга. Напомним, что в первом матче серии в Санкт-Петербурге уфимки одержали победу. Но на своем льду не сумели ни разу поразить ворота соперниц.
Гостьи вышли вперед в первом периоде. Отличилась Дарья Белоглазова. Во втором отрезке Светлана Прокопенко увеличила преимущество «Динамо-Невы». Таким образом счёт в серии стал равным – 1:1. Судьба четвертьфинальной серии решится в третьем матче, который пройдёт в воскресенье в 13:00 по уфимскому времени.