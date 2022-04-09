Как прошел первый в 2022 году весенний субботник в Башкирии

Едиными днями субботниками правительством были названы 9 и 23 апреля. Так что желающие ещё смогут внести свой вклад в преображение улиц республики после долгой зимы.
В Кировском районе Уфы к десанту дворников присоединились коллеги из УЖХ – бухгалтеры, мастера, диспетчеры. Всего около 400 человек взялись за мётлы и лопаты.
Субботники прошли во всех районах Башкортостана. В Иглинском районе на уборку вышли более полутора тысяч человек и почти 30 десятка техники. В Кушнаренковском районе решили и вовсе сделать такие мероприятия традиционными и продолжить совместную уборку даже летом.