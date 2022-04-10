В Башкирии женщина жестоко расправилась с новым знакомым

В Салавате возбудили уголовное дело в отношении 30-летней горожанки. Ее подозревают в убийстве мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Все произошло третьего апреля. Подозреваемая находилась в гостях у своих знакомых, где также присутствовал 44-летний мужчина из соседней квартиры. Через некоторое время он пригласил ее в гости.

Во время совместного употребления алкогольных напитков между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой гостья нанесла хозяину квартиры 2 удара ножом в шею и спину. После содеянного обвиняемая вызвала сотрудников полиции. Скрываться от следствия женщина не стала, дождалась правоохранителей и созналась в содеянном. пресс-служба СУ СКР по РБ

Следователи уже провели первоначальные следственные действия и допросили свидетелй. В настоящее время подозреваемая находится под стражей.