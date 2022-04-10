На жительницу Уфы оформил кредит почти на миллион рублей ее бывший возлюбленный

24-летняя уфимка обратилась в полицию и рассказала, что на ее имя бывший возлюбленный оформил кредит. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.

Со слов девушки, ей позвонили из банка и сообщили якобы неуплате долга по кредиту, однако она ничего не оформляла. Уфимка обратилась в отделение банка, и выяснилось, что ее бывший возлюбленный дистанционным способом оформил кредит на сумму 950 тысяч рублей.