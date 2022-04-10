От коронавируса в России за сутки скончались 259 человек

В России COVID-19 за сутки подтвердился у 13 056 человек. Согласно официальным данным, общее число всех подтвержденных фактов заболевания с начала пандемии коронавирусной инфекции на 10.04.2022 составило 17 996 060.

За сутки с ковидом госпитализировали 1 457 человек. Также за сутки было выписано по выздоровлению 29 372 пациента, а за весь период общее число выздоровевших составило 17 213 102.