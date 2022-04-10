В Башкирии автоледи без прав опрокинула машину и попала в больницу

Вчера, девятого апреля, в Караидельском районе Башкирии опрокинулся автомобиль Lada Vesta. ДТП произошло на 109 километре автодороги Бирск - Тастуба - Сатка. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД республики.

За рулем легковушки находилась 37-летняя женщина. Она попросту не справилась с рулевым управлением. В ходе проверки выяснилось, что у нее отсутствует водительское удостоверение.

Водителя доставили в больницу с различными травмами. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.