«Удалось пообщаться с жителями»: мэр Стерлитамака на один день стал таксистом

Мэр Стерлитамака устроился в такси. Профессию глава городской администрации сменил на день. Но зарплату за это он не получил, как и не брал денег за поездку. Сменой работы чиновник решил стать ближе к народу.

Встретить за рулем такси мэра города, конечно, никто не ожидал. Во время поездки жители обсуждали с Рустемом Газизовым проблемы Стерлитамака и делились мнением, как можно сделать жизнь в городе комфортнее. В такой неформальной обстановке, отметил градоначальник, общение проходит более непринужденно, чем в стенах официального учреждения.