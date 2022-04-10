В Башкирии продолжают бороться с половодьем

На неделе весна наконец пришла в республику. После обильных апрельских снегопадов резко наступило потепление, а вместе с ним и паводок. Подтопило десятки домов, пострадало имущество, жертвы есть среди домашнего скота. Основной удар на себя приняли населенные пункты Белорецкого и Архангельского районов, где зафиксировано наибольшее число пострадавших. Уровни рек при этом продолжают подниматься.

К паводку жители села Габдюково уже давно привыкли, и все равно большая вода застала врасплох. Ледоход на реке Инзер начался ближе к вечеру. Стихия сносила все на своем пути: заборы, технику, столбы связи. Люди в спешке спасались в домах или пытались укрыться на возвышенности, загоняя туда и домашний скот. И всё же не все успели спасти животных. У Рафиса Юсупова погибло 13 овец.

Инзер вскрылся на неделю раньше, чем прогнозировали. Причиной стали затянувшиеся дожди и резкое потепление, из-за чего малые горные реки стали быстро наполняться водой. С подтопленной территории спасатели эвакуировали свыше 100 человек. Люди, чьи дома затопило, подсчитывает ущерб.

А ведь изначально прогнозы по половодью были вполне оптимистичные. По словам специалистов, осеннее увлажнение почвы бассейна реки Белой было на 45% ниже средних многолетних значений. Глубина промерзания меньше, а лед тоньше.

Для того чтобы минимизировать последствия половодья, подключили военных. Взрывные работы провели на реке Ай в Дуванском районе и на Юрюзани в Салаватском. На отдельных участках спасатели проводили чернение льда, чтобы ускорить процесс таяния. В селе Усаклы, чтобы избежать ледового затора, задействовали экскаватор.

В уфимском садовом товариществе Ягодка в прошлом году под водой оказались 7 участков. Для предотвращения ситуации жители сами обратились в администрацию с просьбой отсыпать дамбу на пути к их участкам.

Обращения по подтоплению есть и из жилых уфимских районов. Например, в Кузнецовском затоне жители жалуются на появление целых озер рядом с домами. Правда, в этой ситуации причина не в половодье, а в отсутствии системы ливневок. Талой воде просто некуда уходить.