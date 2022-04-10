Спасатели Башкирии совершили первый вылет на новом вертолете Ка-32А11BC

С сегодняшнего дня мониторить паводковую ситуацию начали и с воздуха. Теперь у спасателей Башкортостана для этого есть свой вертолет. Ка-32А11BC приобрели для нужд республики по поручению главы региона. Изготовленную Кумертауским авиационным производственным предприятием винтокрылую машину на этой неделе передали Госкомитету по чрезвычайным ситуациям, при этом сразу же продемонстрировали некоторые ее возможности.
Практически только получили и сразу в небо. Это первый рабочий вылет нового Ка-32А11BC. За штурвалом – опытный пилот Виталий Дорошин. На этих вертолетах командир воздушного судна летает с 2012 года, когда еще работал на Кумертауском авиационном производственном предприятии.
Бороться с огнем сегодня не пришлось. Первый вылет был связан с паводковой ситуацией. Экипаж вертолета вместе с руководителем Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, начальником Главного управления МЧС России по Башкортостану и вице-премьером правительства облетели затороопасные участки рек, протекающих по территории региона.
А это уже кадры, снятые накануне на летно-испытательной станции Кумертауского авиационного производственного предприятия. В торжественной обстановке вертолет передали спасателям. Но перед этим пилоты-испытатели КумАПП продемонстрировали, на что способен Ка-32А11BC. В первую очередь экипаж воздушного судна показал работу системы пожаротушения. Емкость встроенного бака для воды – 4 тысячи литров. Время заполнения резервуара напрямую из водоема – 60 секунд.
Не только при тушении пожаров в труднодоступной местности, но и в спасательных операциях хороша такая машина. Особенно когда все наземные пути подхода к пострадавшим перекрыты и единственный выход – десантироваться с воздуха.
Ка-32А11BC – это одна из самых удачных машин, разработанных конструкторским бюро Камова. Соосная система делает вертолёт очень компактным и маневренным, идеальным для использования в условиях городской застройки, а также горной или лесистой местности.
Новый вертолёт можно использовать при спасении туристов. Летательный аппарат оборудован мощным прожектором для поисков пропавших в ночное время или в условиях плохой видимости. Также здесь установлена аппаратура, обеспечивающая слышимость речевых сообщений на расстоянии чуть больше двух километров от вертолета.
Теперь произведенная на территории Башкортостана винтокрылая машина будет стоять на страже безопасности населения нашей республики.
Буквально два года назад предприятие испытывало сложности с заказами. Сейчас этот вопрос практически закрыт. По итогам прошлого года производство выросло в полтора раза. Выправить ситуацию во многом удалось благодаря сотрудничеству республики с холдингом «Вертолеты России» и госкорпорацией «Ростех». По инициативе Радия Хабирова была создана специальная рабочая группа.
Ка-32А11BC, произведенный для спасателей Башкортостана, – это новая страница в современной истории предприятия. Символично, что передача вертолета состоялась в год 60-летия КумАПП. И, скорее всего, это не последнее приобретение, еще один заказ, возможно, республика сделает уже в этом году.