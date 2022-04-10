Спасатели Башкирии совершили первый вылет на новом вертолете Ка-32А11BC

С сегодняшнего дня мониторить паводковую ситуацию начали и с воздуха. Теперь у спасателей Башкортостана для этого есть свой вертолет. Ка-32А11BC приобрели для нужд республики по поручению главы региона. Изготовленную Кумертауским авиационным производственным предприятием винтокрылую машину на этой неделе передали Госкомитету по чрезвычайным ситуациям, при этом сразу же продемонстрировали некоторые ее возможности.

Практически только получили и сразу в небо. Это первый рабочий вылет нового Ка-32А11BC. За штурвалом – опытный пилот Виталий Дорошин. На этих вертолетах командир воздушного судна летает с 2012 года, когда еще работал на Кумертауском авиационном производственном предприятии.

Техника уникальная в своих свойствах по пожаротушению именно в городской среде, малогабаритный, то есть тяговооруженный, как в противопожарному варианте этот вертолет номер один вообще в мире. Виталий Дорошин, командир воздушного судна

Бороться с огнем сегодня не пришлось. Первый вылет был связан с паводковой ситуацией. Экипаж вертолета вместе с руководителем Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, начальником Главного управления МЧС России по Башкортостану и вице-премьером правительства облетели затороопасные участки рек, протекающих по территории региона.

Сейчас воздушное наблюдение провели по Кармаскалинскому району, вот населенный пункт Кабаково, там местами есть немножко ледяные заторы по реке Белой, но туда направим дополнительные силы взрывников, чтобы там вот эти пробки все освободить. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

А это уже кадры, снятые накануне на летно-испытательной станции Кумертауского авиационного производственного предприятия. В торжественной обстановке вертолет передали спасателям. Но перед этим пилоты-испытатели КумАПП продемонстрировали, на что способен Ка-32А11BC. В первую очередь экипаж воздушного судна показал работу системы пожаротушения. Емкость встроенного бака для воды – 4 тысячи литров. Время заполнения резервуара напрямую из водоема – 60 секунд.

Не только при тушении пожаров в труднодоступной местности, но и в спасательных операциях хороша такая машина. Особенно когда все наземные пути подхода к пострадавшим перекрыты и единственный выход – десантироваться с воздуха.

Ка-32А11BC – это одна из самых удачных машин, разработанных конструкторским бюро Камова. Соосная система делает вертолёт очень компактным и маневренным, идеальным для использования в условиях городской застройки, а также горной или лесистой местности.

Новый вертолёт можно использовать при спасении туристов. Летательный аппарат оборудован мощным прожектором для поисков пропавших в ночное время или в условиях плохой видимости. Также здесь установлена аппаратура, обеспечивающая слышимость речевых сообщений на расстоянии чуть больше двух километров от вертолета.

Если они раньше были только по земле бегущие и плавающие, а сейчас уже становятся и летающими. Я думаю, история применения этого вертолета нашими пожарными спасателями станет историей спасения сотен и тысяч человек. Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Теперь произведенная на территории Башкортостана винтокрылая машина будет стоять на страже безопасности населения нашей республики.

Это очень своевременное решение, которое главой республики было принято, поэтому мы очень ждали этот вертолет. Сегодня с удовольствием наблюдаем его технические возможности и получаем его уже для эксплуатации. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Буквально два года назад предприятие испытывало сложности с заказами. Сейчас этот вопрос практически закрыт. По итогам прошлого года производство выросло в полтора раза. Выправить ситуацию во многом удалось благодаря сотрудничеству республики с холдингом «Вертолеты России» и госкорпорацией «Ростех». По инициативе Радия Хабирова была создана специальная рабочая группа.

Конечно, хотелось бы поздравить и коллектив нашего завода, который успешно справился с этой задачей. Мы знаем, что перед «Вертолетами России» и перед заводом стоят достаточно грандиозные задачи, и коллектив завода в этом принял активное участие, все задачи, которые сейчас перед нами стоят, были исполнены. Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех»