Радий Хабиров поручил ускорить ямочный ремонт дорог

Я почему это говорю? Почему я должен это знать? Почему я в голове это все держу? В прошлом году вы вовремя не сдали мне два парка. Это «Южный» и «Птицы». И там, и тут было замечаний очень много. И там, и тут мы поджались, собрали деньги, не дали сократить эту программу развития парков и безобразно сделали. Тогда я по вам буду принимать решения и по главе района.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан