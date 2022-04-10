Радий Хабиров поручил ускорить ямочный ремонт дорог

Тема ремонта дорог больше всего сейчас беспокоит жителей республики, в системе «Инцидент-менеджмент» такие обращения на первом месте. Как доложили на оперативном совещании главе республики, проинспектировано более 7 тысяч км автодорог, на которых выявлено 20 тысяч дефектов, из них более половины уже устранены.

По дорогам жалоб много, в том числе по ямам. Прошу эту работу ускорить. Чтобы люди машины себе не уродовали, в ДТП не попадали. Ускорьте, пожалуйста, эту работу. Все же, вроде, есть и научились работать и заранее уже фиксировать. Нам непросто давалась эта система.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров поручил ускорить ямочный ремонт дорог

Радий Хабиров высказал критику по поводу сроков строительства двух парков в Уфе.  Это «Южный» и «Птицы». Руководитель региона потребовал объяснений у профильного министра. Сроки сдачи мест отдыха срываются уже второй раз. Между тем в МинЖКХ пояснили, что осталось завершить озеленение на площадках, после чего работы можно будет считать завершенными и объявить об официальном открытии.

Я почему это говорю? Почему я должен это знать? Почему я в голове это все держу? В прошлом году вы вовремя не сдали мне два парка. Это «Южный» и «Птицы». И там, и тут было замечаний очень много. И там, и тут мы поджались, собрали деньги, не дали сократить эту программу развития парков и безобразно сделали. Тогда я по вам буду принимать решения и по главе района. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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