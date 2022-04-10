Радий Хабиров поручил ускорить ямочный ремонт дорог

Тема ремонта дорог больше всего сейчас беспокоит жителей республики, в системе «Инцидент-менеджмент» такие обращения на первом месте. Как доложили на оперативном совещании главе республики, проинспектировано более 7 тысяч км автодорог, на которых выявлено 20 тысяч дефектов, из них более половины уже устранены.
Радий Хабиров высказал критику по поводу сроков строительства двух парков в Уфе. Это «Южный» и «Птицы». Руководитель региона потребовал объяснений у профильного министра. Сроки сдачи мест отдыха срываются уже второй раз. Между тем в МинЖКХ пояснили, что осталось завершить озеленение на площадках, после чего работы можно будет считать завершенными и объявить об официальном открытии.