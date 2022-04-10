Мать-лихачка и пенсионер-угонщик: в Башкирии задержали пьяных водителей

Едва не заехала под грузовик, пролетела по встречной и чуть не сбила пешехода. И всё это в машине с маленькими детьми. В Салавате задержали пьяную мать-лихачку. Женщина устроила гонки в городе, уходя от преследовавшей её машины ГИБДД. А в Дуванском районе пьяный водитель сел за руль школьного автобуса, в котором находились дети. В Кумертау под влиянием алкоголя пенсионеру захотелось приключений. Ничего лучше, как угнать машину таксиста, он не придумал.

Преследовать иномарку полицейские начали ещё на трассе в Мелеузовском районе. На требование остановиться водительница отреагировала тем, что прибавила скорость. Автоледи несколько раз едва не устроила смертельную аварию, обгоняя грузовики по обочине, не пропустив пешехода и пролетев на красный сигнал светофора. Задержать нарушительницу удалось лишь в Салавате. Из автомобиля вытаскивать лихачку сотрудникам ГИБДД пришлось силой. Женщина едва держалась на ногах.

За рулём оказалась 33-летняя местная жительница. Освидетельствование показало наличие 0,7 промилле алкоголя в крови. В автомобиле кроме нетрезвой женщины находились её 6-летние дети, мальчик и девочка. Объяснить, что заставило её сесть за руль под градусом, горе-мать так и не смогла. В отношении задержанной составлено пять административных материалов. Кроме того, матери-лихачке грозят разбирательства с комиссией по делам несовершеннолетних за то, что подвергала своих детей опасности.

А вот в Дуванском районе под угрозой оказалось сразу 22 ребёнка. Инспекторы остановили водителя школьного автобуса, который перевозил детей в состоянии опьянения. В крови у мужчины выявили 0,9 промилле алкоголя.

А вот в Кумертау таксисту пришлось броситься в погоню за своим автомобилем. Машину угнал его пассажир. Пенсионер воспользовался моментом, когда водитель зашел в магазин. Это попало на кадры видеорегистратора другого автомобиля. Самостоятельно догнать машину таксисту не удалось, помог один из очевидцев. Пенсионера-угонщика удалось задержать. На него завели уголовное дело. Дунуть в алкотестер мужчина так и не смог. Как и объяснить свой поступок.