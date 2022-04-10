Скидки аккуратным водителям: как работают изменения в расчетах полиса ОСАГО

С 1 апреля минимальный коэффициент бонус-малус (так называемый «коэффициент аварийности»), по которому рассчитывается размер страховой премии, уменьшился с 0,5 до 0,46. Это если речь идет о тех, кто не попадал в ДТП в течение нескольких лет. Для лихачей, наоборот, стоимость страховки увеличивается.

Почти исторический минимум. Только личный. И, конечно, лишь для одного автомобиля с определённой мощностью. Рим Камалетдинов за рулём с 80-х годов. За это время сменил 4 машины и, говорит, ни на одной не был в ДТП.

Почти каждый день. Ну я же пенсионер, приходится к детям ездить, к внукам. Рим Камалетдинов

С 1 апреля в расчётах ОСАГО появились изменения. Нововведения касаются коэффициента бонус-малус, его ещё называют коэффициентом аварийности. Теперь для нарушителей, по чьей вине случаются ДТП, полис обойдётся ещё дороже, а примерные водители получат ещё больший бонус. Так, максимальная скидка за аккуратное управление авто увеличилась до 54%.

В Росгосстрахе посчитали на примере одного человека с одной и той же машиной: согласно старым показателям, если бы в качестве новичка за рулём он платил бы 10 тысяч рублей, то за безаварийный стаж в 10 лет отдавал бы 5 тысяч рублей, а за 3 и более ДТП – 24500 рублей. С учётом нововведений цифры поменялись: тот же начинающий водитель заплатит 11700 рублей, опытный и без аварий – уже 4600 рублей. И, наоборот, за 3 и более ДТП придётся выложить 39500 рублей – больше чем в полтора раза.

При этом страхователи убеждены, что на них нововведения не скажутся. Средняя стоимость полиса должна остаться прежней.

В прошлом году стоимость ОСАГО в Башкортостане составляла около 5100 рублей, а в России при этом – 5700 рублей. Ленар Габдуллин, руководитель направления экономического отдела отделения – Национального Банка по Республике Башкортостан Банка России