С сегодняшнего дня в Башкирии изменится расписание пригородных поездов

С сегодняшнего дня в Башкортостане изменится расписание пригородных поездов «Янаул — Нефтекамск — Янаул», «Янаул — Ижевск» и «Сайгатка — Ижевск». Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса республики.

Из Нефтекамска в Янаул электричка № 6403/6404 станет отбывать на 10 минут раньше — в 6:40 с прибытием в 7:58.

Поезд № 6517/6518 «Янаул — Ижевск» будет отправляться в 6:43, а прибывать - в 10:31.

Посадка по сообщению «Янаул — Нефтекамск» также будет проходить на 10 минут раньше — в 4:50 утра с прибытием в 6:03.