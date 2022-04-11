В Башкирии пожары унесли жизни женщины и мужчины

Накануне в Башкирии произошло два пожара, которые унесли жизни мужчины и женщины. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

Первый пожар произошел в Белорецке. На улице Стачек сгорел бревенчатый дом. Спасатели вытащили из огня 41-летнего мужчину. Несмотря на все усилия врачей, он все же скончался.

Второй пожар произошел в селе Ашаево Белокатайского района республики. На улице Заречной загорелся деревянный дом. В результате пожара пострадала 60-летняя женщина. Ее успели довезти до больницы, где она скончалась в реанимации.

В настоящее время следовали и дознаватели МЧС устанавливают все обстоятельства случившегося.